Ciclista muere impactado por vehículo en Ciudad Darío, Matagalpa

El ciclista Jefferson Enrique Cruz Rosales de 22 años de edad, murió debido a las graves lesiones que sufrió en su humanidad al ser violentamente, impactado por un vehículo cuyo conductor huyó del lugar.

La tragedia vial ocurrió en la comarca Las Calabazas del municipio de Ciudad Darío en el departamento de Matagalpa.

Tu Nueva Radio Ya conoció que Cruz Rosales tenía minutos de haber salido de su trabajo en una empresa de granos básicos y se dirigía a su casa en el barrio Bismarck Martínez de la comarca Las Calabazas.

Las autoridades de la Policía Nacional al conocer del mortal accidente se desplazaron al lugar para investigar la identidad y paradero del conductor del vehículo involucrado.