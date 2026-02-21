Choque entre motos dejó cuatro personas lesionadas frente a la antigua Pepsi en Managua

La señora Jamileth del Carmen Vega, de 51 años, su hijo Jack Bryan Pérez Vega, Berman Vladimir Zúniga Lacayo y una joven no identificada resultaron lesionados la mañana de este sábado en la colisión de dos motos en los semáforos ubicados donde fue la Pepsi, Distrito 4 de Managua.

Cazadores de noticias informaron que Jack Pérez manejaba la motocicleta marca Genesis color negra con placa M 267-314 cuando impactó la moto Serpento placa MY 27333 manejada por Berman Zúniga, quien iba a dejar a su trabajo a una joven pobladora del barrio Acahualinca.

A causa del fuerte impacto, los cuatro ocupantes de las motos salieron volando por los aires y sufrieron diversos golpes, por lo que fueron atendidos por cuatro unidades de la Cruz Blanca Nicaragüense y el Benemérito Cuerpo de Bomberos que los asistieron en el sitio.

Las estadísticas de tránsito nacional reflejan que, del 9 al 15 de febrero, se registraron un total de 1,328 colisiones; de ellas, 890 en la capital. De estos accidentes, en 399 se vieron involucrados motociclistas.