type here...
Buscar
29.7 C
Managua
viernes, septiembre 19, 2025
Sucesos

Choque entre motos deja un nicaragüense sin vida en Costa Rica

Por Quique GonCan
Lectura: Menos de un minuto(s)

La medianoche de ayer jueves falleció un joven nicaragüense de apellido Mairena, de 22 años de edad, tras un accidente de tránsito registrado en el sector de Quepos, Costa Rica.

El accidente ocurrió a las 6:30 de la tarde, cuando Mairena impactó en moto contra otro motociclista frente al cementerio de Quepos, donde ambos quedaron gravemente lesionados.

Tanto Mairena como el otro conductor fueron trasladados al hospital de la localidad, donde a las 11 y 40 minutos de la noche se confirmó el fallecimiento del nicaragüense.

Si te gustó, comparte
Deja tu comentario
Las Más leídas
© La Nueva Radio YA 2025

Todos los Derechos Reservados
Entretenimiento Digital S.A.
Managua, Nicaragua

Frecuencias: 600 KHZ AM y 99.1 FM
Dirección: Edificio Radio Sandino del Ministerio del Interior tres cuadras al Sur Managua, Nicaragua

Teléfonos: (505) 22707600
Whatsapp: (505) 87110456