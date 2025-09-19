Choque entre motos deja un nicaragüense sin vida en Costa Rica

La medianoche de ayer jueves falleció un joven nicaragüense de apellido Mairena, de 22 años de edad, tras un accidente de tránsito registrado en el sector de Quepos, Costa Rica.

El accidente ocurrió a las 6:30 de la tarde, cuando Mairena impactó en moto contra otro motociclista frente al cementerio de Quepos, donde ambos quedaron gravemente lesionados.

Tanto Mairena como el otro conductor fueron trasladados al hospital de la localidad, donde a las 11 y 40 minutos de la noche se confirmó el fallecimiento del nicaragüense.