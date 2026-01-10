Karen Eloísa Reyes Obando, de 41 años de edad, resultó con golpes en diferentes partes del cuerpo, al ser impactada por otra moto, al desplazarse en una motocicleta Scooter, placa M137 058, color rojo oscuro.

Choque de motos deja a conductora lesionada en el mercado Oriental

El accidente se produjo en el sector La Caimana, del Gancho de Caminos, dos cuadras al sur y una arriba, donde Karen Eloísa Reyes Obando, fue impactada por Jean Carlos Pérez, quien conducía una motocicleta marca Génesis, modelo K150, color negro, placa M 259-961.

Jean Carlos, aparentemente desatendió la señalización vial, desplazándose a exceso de velocidad y provocó la colisión.

Éste sábado ocurrió otro accidente de tránsito, en las cercanías del Ministerio del Trabajo, donde el conductor de una camioneta color blanco, placa M347 700, se pasó llevando a un motociclista.