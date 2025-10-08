Chontales: Hombre reportado como desaparecido es hallado flotando en el Rio Siquia

El cuerpo del ciudadano Emilio López, de unos 30 años de edad, fue encontrado a orillas del río Siquia a su paso por la comarca Carquita en el municipio de La Libertad en el departamento de Chontales, la tarde de este martes.

Emilio López

Tu Nueva Radio Ya conoció que don Emilio fue había reportado como desaparecido días atrás por sus familiares.

“El último día que vimos con vida a Emilio fue el 4 de octubre, andaba bajo los efectos del alcohol e intentó cruzar las aguas del río, por más que le dijimos que no lo hiciera nos ignoró”, dijo un lugareño.

El cuerpo del infortunado hombre fue encontrado, luego que el propietario de la finca donde laboraba Emilio, durante la búsqueda encontrara las botas, gorra y camisa de su trabajador, y de inmediato alertó a las autoridades, quienes localizaron el cadáver.

Al lugar llegaron agentes de la Policía Nacional, Bomberos y del Ministerio de Salud para el levantamiento del cuerpo.

