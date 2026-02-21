Chontaleño falleció tras impactar en moto contra un muro en rotonda de San Pedro de Lóvago, Chontales

El motociclista José Santos Escobar Arauz, de 52 años, falleció la madrugada de este sábado en el Hospital Comandante Camilo Ortega, de Juigalpa.

El infortunado se rindió ante la muerte luego de impactar contra un muro localizado en la rotonda del municipio de San Pedro de Lóvago, en Chontales.

José Santos Escobar era originario del municipio de La Libertad, en Chontales, en donde familiares y amigos lamentan su inesperada partida.

Las autoridades policiales se encuentran investigando las circunstancias en que ocurrió la fatalidad vial que llevó luto a otra familia nicaragüense.