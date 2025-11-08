Chontaleño es asesinado por negarse a entregar su motocicleta en Santo Domingo

Las autoridades de la Policía Nacional investigan la identidad y paradero del sujeto que acabó de seis puñaladas con la vida de Kevin Granados Martínez, de 24 años, llamado cariñosamente “Mandadito Hormiguita”, por oponerse al robo de su motocicleta.

El robo seguido de homicidio se registró la noche de este sábado, en una calle del municipio de Santo Domingo, en el departamento de Chontales.

Los pobladores de la zona al percatarse de la fatalidad alertaron a las autoridades de la Policía Nacional, encargadas de esclarecer el caso.