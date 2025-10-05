Sucesos

Chontaleño aniquila a caribeño por viejas rencillas personales

Por Jhonny Martínez
Lectura: Menos de un minuto(s)

De una puñalada en el tórax fue ultimado Luis Gerardo Rodríguez, a manos de Leiner José Pérez Aguilar, de 23 años, en una calle del barrio Sandino, en Santo Domingo, Chontales.

El crimen ocurrió la mañana de hoy domingo, cuando los involucrados sostuvieron una riña por rencillas personales.

En el hecho, Leiner Pérez quien estaba acompañado de dos sujetos, sacó un puñal y se lo clavó cerca de la garganta a su víctima, dejándolo muerto sobre una calle adoquinada.

El ahora occiso era originario del municipio de El Ayote, Caribe Sur de Nicaragua.

Si te gustó, comparte
Deja tu comentario
Las Más leídas
© La Nueva Radio YA 2025

Todos los Derechos Reservados
Entretenimiento Digital S.A.
Managua, Nicaragua

Frecuencias: 600 KHZ AM y 99.1 FM
Dirección: Edificio Radio Sandino del Ministerio del Interior tres cuadras al Sur Managua, Nicaragua

Teléfonos: (505) 22707600
Whatsapp: (505) 87110456