Chontaleño aniquila a caribeño por viejas rencillas personales

De una puñalada en el tórax fue ultimado Luis Gerardo Rodríguez, a manos de Leiner José Pérez Aguilar, de 23 años, en una calle del barrio Sandino, en Santo Domingo, Chontales.

El crimen ocurrió la mañana de hoy domingo, cuando los involucrados sostuvieron una riña por rencillas personales.

En el hecho, Leiner Pérez quien estaba acompañado de dos sujetos, sacó un puñal y se lo clavó cerca de la garganta a su víctima, dejándolo muerto sobre una calle adoquinada.

El ahora occiso era originario del municipio de El Ayote, Caribe Sur de Nicaragua.