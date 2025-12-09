Chofer de camioncito perece al impactar contra un poste de energía en el municipio de Tipitapa

El conductor de la empresa Sinter S.A., René Gregorio Urbina Escoto, de 71 años, falleció la tarde de este martes, tras impactar en el camioncito que conducía contra un poste del tendido eléctrico en Tipitapa.

El señor Urbina Escoto viajaba solo en el camioncito de cajón color blanco placas M 164 – 527 y al llegar al kilómetro 26 de la carretera norte, perdió el control por causas desconocidas, se salió de la vía y se estrelló en el poste.

A causa del impacto, la cabina del camioncito quedó destruida, dejando prensado al chofer, quien fue rescatado por personas que pasaban por el lugar y llevado en un vehículo particular al hospitalito Yolanda Mayorga.

Sin embargo, los esfuerzos por salvarle la vida fueron en vano, ya que el infortunado dio su último suspiro de vida.

Presuntamente, al momento del fatal accidente, don René Urbina viajaba desde la comunidad de San Benito hacia su centro de labores ubicado de la rotonda El Periodista 100 metros al Sur, en Managua.