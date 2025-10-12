Chinandegana muere en Estados Unidos, familia necesita 20 mil dólares para repatriarla

20 mil dólares es lo que necesita la familia de la nicaragüense Meyling Nohemi Oviedo Salmerón, de 38 años, para repatriar su cuerpo a su natal El Viejo, Chinandega, luego que muriera de enfermedad natural el pasado 8 de octubre en el hospital Memorial de Houston, Texas, Estados Unidos.

Familia busca fondos para repatriar a Meyling desde EE.UU.

De cara a lograr recoger esa cantidad de dinero, la familia de Meyling Nohemí abrió una cuenta en la página Gofundme, en la cual hasta la media noche de este domingo solo han recaudado 2 mil 400 dólares.

Desde el primero de enero de este año hasta la fecha, han muerto en Estados Unidos 71 nicaragüenses, 27 por enfermedades naturales, según las estadísticas de la super líder en noticias, Tu Nueva Radio Ya.

