Agobiado por la soledad, hombre se quita la vida en Chichigalpa

Esta madrugada se privó de su existencia un ciudadano de apellidos García García, de 35 años, por la vía de la asfixia mecánica en el porche de su vivienda.

El hecho ocurrió de donde fue la farmacia Catín cuadra y media al este, en el barrio Candelaria del municipio de Chichigalpa, departamento de Chinandega.

Según familiares, García llegó a su casa a eso de las 2 de la madrugada y seguidamente amarró una cuerda a una de las soleras del corredor, y se quitó la vida mediante la asfixia mecánica.

Aunque un cuñado salió enseguida y le brindó auxilio, ya no tenía los signos vitales.

La madre de García dijo que su hijo había expresado ayer su intención de quitarse la vida aduciendo que se sentía solo.

