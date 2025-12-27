Chavala acabó con su existencia tras ser agredida por sujeto que la invitó a tomar y luego quería otra cosa

Las autoridades se encuentran investigando el caso de una joven de 16 años, de apellido Juárez, quien se quitó la vida a través de la asfixia mecánica cerca del puesto de salud en el barrio Omar Torrijos, Distrito V de Managua.

Cazadores de noticias informaron que la jovencita estudiaba en el colegio de la Colonia 14 de septiembre y la noche de la Navidad estuvo tomando licor en el barrio con un joven que luego la invitó a seguir bebiendo en un bar del mercado Roberto Huembes.

Se conoció que luego de la invitación, el sujeto le propuso que tuvieran sexo, pero como ella se negó, la agredió, por lo que regresó llorando a su casa.

Al enterarse de lo que había sucedido, la hermana mayor la regañó, por lo que la jovencita se encerró en un cuarto y horas después un niño la encontró sin vida en el baño.

Informados de los hechos, los vecinos fueron en busca del agresor y para que le quede como lección, le dieron una fuerte paliza.

Los vecinos al enterarse e identificar al agresor lo buscaron y lo penquearon, mientras tanto la joven fue sepultada en un camposanto oriental de la capital