Casi un centenar de delincuentes fueron detenidos a nivel nacional durante la última semana

Entre el lunes 20 y el domingo 26 de octubre, la Policía Nacional capturó a un total de 96 sujetos que cometieron delitos de peligrosidad en Managua y los diferentes departamentos del país.

La comisionada Karen Obando, codirectora de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, informó que en Managua y sus municipios fueron arrestados 54 delincuentes.

Entre los detenidos están 9 asaltantes, 10 autores de robos con violencia, 32 por robos con fuerza y tres por tráfico de drogas.

A los delincuentes se les ocuparon como evidencias 2 libras con 115 gramos de cocaína y dinero en efectivo.

De igual manera 42 delincuentes fueron arrestados en los diferentes municipios del país.

Entre los arrestados se encuentran dos por homicidios cometidos en Río San Juan y el Caribe Sur, y siete por asaltos perpetrados en Rivas, Chinandega, Chontales y Matagalpa.

También están presos dos por robos con violencia en Chinandega y León; y seis por robos con fuerza en León, Carazo, Chontales y Masaya.

Por tráfico de drogas, la Policía Nacional también puso tras las rejas a siete sujetos en Nueva Segovia, Jinotega, Río San Juan y Estelí.

De la misma forma, las autoridades policiales apresaron a 19 delincuentes por abastecimiento de drogas en Estelí, Granada, Rivas, Chinandega, León, Matagalpa, Masaya, Chontales, el Caribe Norte y el Caribe Sur.

En los departamentos, la Policía Nacional incautó como evidencias 4 kilos con 500 gramos de cocaína, 16 libras de marihuana, 930 gramos de crack, 13 celulares, dinero en efectivo y siete armas de fuego, entre estas dos pistolas y un revólver.

La Policía también dio a conocer que, en la última semana, en las unidades de seguridad ciudadana fueron denunciados un homicidio, 16 asaltos, 63 robos con fuerza y 16 robos con violencia a nivel nacional.

Las autoridades reiteraron su compromiso de continuar trabajando para garantizar la seguridad y el bienestar de las familias nicaragüenses.

