viernes, agosto 22, 2025
Sucesos

Carpintero «Chabela» cobró por reparar sillas, no las hizo y terminó preso

Por Quique GonCan
Lectura: 1 minuto(s)

Contando los barrotes en una celda policial en la ciudad de Granada se encuentra el carpintero “chabela” José Luis Mercado Jirón, de 34 años, quien es acusado por el delito de Hurto con abuso de Confianza.

Según la información, José Luis fue denunciado en la policía por la señora Sara Mendoza López, de 57 años, quien le entrego 3 mil córdobas para que le reparara unas sillas de madera.

Doña Sara dijo que hace 6 meses le entrego el dinero y las sillas al carpintero José Luis, y hasta la fecha ni le ha regresado la plata y menos las sillas de madera.

El carpintero José Luis Mercado Jirón será puesto a la orden de un juez en las próximas horas.

Otro mañoso que se encuentra detenido en espera de ser enviado ante un juez es el sujeto Marlon Antonio Fajardo Peña, de 44 años, quien estaba circulado por el delito de Robo con Fuerza, cometido en una vivienda del barrio Pancasán, en la Gran Sultana.

Según la denuncia, Marlon Antonio se metió a la fuerza en la vivienda de doña María Gómez Paiz, de 59 años, y se robo una bicicleta valorada en 3 mil 500 córdobas, la que quien sabe dónde la vendió.

