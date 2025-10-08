Caribeño perece atropellado por furgón en el municipio de Tipitapa

En el barrio Oronte Centeno está siendo velado Maynor Salazar, de 30 años, conocido popularmente como “El Wayna”, quien falleció en el Hospital Yolanda Mayorga, poco después de haber sido atropellado por un furgón.

Maynor Salazar, de 30 años

El accidente sucedió la noche del lunes frente al camposanto del Reparto, en el municipio de Tipitapa, donde “El Wayna” intentó cruzar las dos vías sin percatarse que se acercaba el pesado vehículo, el cual lo atropelló.

Tras el accidente, Maynor fue atendido por miembros de la Cruz Blanca, quienes le brindaron los primeros auxilios y trasladaron al hospital, donde lamentablemente se rindió ante la muerte.

Según pobladores, “El Wayna” era originario de Bilwi, Caribe Norte, no tenía familiares en Tipitapa, sino que habitaba con personas de buen corazón quienes están pidiendo apoyo para el velorio y los gastos funerarios.

Si alguna persona desea cooperar con esta noble causa pueden contactar a la señora María Molina al número de WhatsApp 8805-2292.

También pueden llevar su aporte generoso o asistir a la vela que se realizará de la parada del Colegio Gaspar Garcia Laviana una cuadra arriba y media cuadra al Norte en el barrio Oronte Centeno, de Tipitapa.

