Caribeño es fulminado por un rayo en comunidad San Carlos de Río Coco

Un hombre identificado como José Wellington, de 62 años, murió la tarde de este viernes al ser fulminado por un rayo.

El lamentable hecho ocurrió en la comunidad Sausa, perteneciente al municipio de Waspam, en el Caribe Norte de Nicaragua.

La información proveniente de la zona indica que don José estaba pescando con una atarraya metido en el agua, cuando fue impactado por el rayo, frente a los ojos de su esposa Crecencia Bernabe, de 55 años, quien estaba en la orilla del rio.

Las estadísticas de Tu Nueva Radio Ya revelan que 5 nicaragüenses han fallecido este año impactados por rayos.

