Caribe Sur: Joven pierde la vida al chocar contra un taxi en El Ayote

El joven Kendri Aguirre Sandoval falleció la tarde del sábado en el centro de salud del Ayote, minutos después de involucrarse en un accidente de tránsito en una de las carreteras de ese municipio perteneciente a la Costa Caribe de Nicaragua.

Kendri Aguirre Sandoval

Se conoció que Kendri se movilizaba en su motocicleta, cuando aparentemente una camioneta le invadió el carril, provocando que perdiera el control y colisionó contra un vehículo taxi.

Tratando de salvarle la vida el joven lesionado fue llevado al centro asistencia de la localidad donde a pesar del esfuerzo medico por salvarle la vida falleció debido al trauma craneal severo y el politraumatismo que sufrió producto del violento impacto.