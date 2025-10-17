Caribe Norte: mujer se ahoga al ser arrastrada por corrientes de un río en Siuna

La ciudadana Salvadora Pérez Amador, de 30 años de edad, se ahogó al ser arrastrada por las corrientes de agua del río Livico en Siuna, Caribe Norte, la tarde de este viernes.

Cazadores de noticias informaron a Tu Nueva Radio Ya que doña Salvadora andaba arreando unos terneros y cuando se dispuso a cruzar el río fue arrastrado por las fuertes corrientes.

El cádaver de Salvadora fue encontrado casi 2 kilómetros río abajo. De inmediato fue entregado a sus familiares, quienes le darán el último adiós.

Doña Salvadora era la esposa de José Obando Hernández, y deja dos niños en la orfanato.