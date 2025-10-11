Tras las rejas hombre acusado de abusar de menor en Managua

La Policía Nacional capturó en las últimas horas a Félix Antonio Enríquez, de 63 años, quien es acusado por el Ministerio Público del delito de violación agravada en perjuicio de una adolescente.

El sujeto había sido detenido a inicios de este año, pero fue liberado días después debido a problemas de salud, ya que padece de erisipela en los pies.

Según las investigaciones, los abusos habrían ocurrido desde que la víctima tenía 7 años de edad y se prolongaron durante varios años, hasta que finalmente se presentó la denuncia correspondiente.

Enríquez fue reaprehendido por agentes policiales y en las próximas horas será puesto a la orden de la jueza Fabiola Betancourt, del Juzgado Especializado en Violencia de Managua, para el inicio del proceso judicial.