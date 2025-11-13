Capturan al «Moly», principal sospechoso del crimen de jovencita caraceña

La policía de Carazo capturó al sujeto apodado “El Moly” principal sospechoso del asesinato de la jovencita Stephanie Sánchez Noguera, de 17 años, en Santa Teresa, Carazo.

Como parte de las investigaciones para esclarecer el crimen, “El Moly” fue llevado la mañana de este jueves, al predio montoso ubicado en el barrio Las Cruces, donde el pasado lunes fue encontrado el cuerpo de la joven.

Una patulla policial trasladó al punto al “Moly”, quien después de varios minutos en el sitio relató su participación en el cobarde crimen.

El caso de Stephanie Sánchez Noguera tomó notoriedad el pasado 5 de noviembre, al ser reportada como desaparecida por sus familiares.

Acerca del hecho se conoció que la joven iba rumbo a casa de sus familiares en el municipio de La Paz, departamento de Carazo, cuando se le perdió el rastro.

Después de varios días de búsqueda, la mañana del 10 de noviembre, el cuerpo de Stephanie, fue encontrado en avanzado estado de descomposición, por un poblador de Santa Teresa que pastoreaba ganado.

Al momento del hallazgo, el cuerpo de la joven tenía una mano amputada, heridas en los brazos y poca ropa.

De acuerdo con vecinos, la joven vivía a un kilómetro del lugar del crimen, y hace unos años vivió en Estados Unidos done supuestamente fue deportada por problemas con drogas.

El cuerpo de Stephanie Sánchez Noguera fue trasladado la noche del lunes al municipio de La Paz, en el departamento de Carazo, donde fue sepultado por sus tíos, dado que su progenitora se encuentra en Estados Unidos.