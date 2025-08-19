type here...
Capturan a sujeto señalado de quitarle la vida a machetazos a poblador El Cuá, Jinotega

Por Quique GonCan
La Policía Nacional capturó al sujeto Marcos Antonio Hernández Barrera, de 31 años, como presunto autor del crimen del ciudadano Danilo Otoniel Rizo Irías, de 35 años.

El hecho ocurrió en la comarca El Cedro, en el municipio de El Cuá, departamento de Jinotega, donde Marcos Antonio supuestamente atacó a machetazos a Danilo Rizo.

El cuerpo de la víctima fue encontrado la mañana del lunes, en las cercanías al cuadro de beisbol de la zona con múltiples machetazos en su humanidad.

Según versiones preliminares, los involucrados discutieron en estado de ebriedad por motivo desconocidos y esto originó la tragedia.

