Capturan a furgonero que arrolló mortalmente a bombero voluntario en Masaya

La Policía Nacional capturó ayer a Samuel Eliú Moreno Jarquín, de 20 años, cuando intentaba huir en dirección a Nandaime, Granada, tras matar con el cabezal que conducía a José Luis Aguinaga Morales.

José Luis era originario de Tisma, tenía 31 años, era jefe de enfermería de la clínica médica previsional SERMESA de Masaya y subteniente de la Asociación Civil de Bomberos Voluntarios.

El accidente ocurrió en el kilómetro 29.5 de la carretera de circunvalación Masaya–Granada, en la comarca Las Conchitas, la tarde de ayer domingo.

Samuel Moreno conducía un cabezal Freigthliner, placas M 432-482, cuando invadió el carril de la motocicleta placa MY 32170, manejada por José Luis Aguinaga, a quien le pasó en la cabeza.

Al momento del accidente, José Luis Aguinaga llevaba como pasajera a Samantha Flores, quien resultó lesionada y fue trasladada al hospital Comandante Hilario Sánchez, de Masaya.

Capturan al responsable del mortal accidente en Masaya



