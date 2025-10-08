Capturan a desalmado por intentar aniquilar a granadino en la vía pública

Con una puñalada en el brazo derecho resultó Epifanio Díaz González, de 27 años, al ser atacado con un cuchillo por Martín López Miranda, de 29, en Granada.

Díaz González indicó que estaba sentado cerca del mercado municipal de Granada, cuando Martín llegó de manera inesperada.

En el sitio, López Miranda le lanzó una estocada a Epifanio, quien al verse en peligro de muerte, utilizó sus brazos para protegerse del ataque.

Tras la agresión, Epifanio Díaz fue trasladado al hospital Amistad Japón Nicaragua, de Granada, donde le realizaron 9 puntadas para suturarle la herida.

En tanto, Martín López Miranda fue capturado en un operativo de seguridad ciudadana para que responda por el delito de lesiones graves.

