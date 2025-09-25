Capturan a delincuente por cometer robos y agresiones en Estelí

La Policía Nacional logró la captura de un delincuente de identidad desconocida la noche de ayer miércoles 24 de septiembre, luego de que cometió una serie de robos y agresiones en los barrios Carlos Núñez Téllez y Oscar Arnulfo Romero, de la ciudad de Estelí.

Policía Nacional captura a ladrón tras robos en Estelí

El sujeto es acusado de robar cajas de herramientas y de intentar ocultar su identidad arrancando cámaras de vigilancia instaladas por los afectados.

Entre los incidentes reportados, el sujeto intentó robar en el comedor de Suyapa López en el barrio Carlos Núñez Téllez, donde, al ser descubierto, huyó y arrancó cámaras de un negocio cercano.

Luego se dirigió a un establecimiento cerca del Complejo Judicial, donde sustrajo dos cajas de herramientas que fueron encontradas en su poder al momento de la captura.

Minutos antes, cerca de un Súper Express, el individuo intentó abrir el vehículo de Leslie Rivera con un punzón. Al ser descubierto, intentó agredir a uno de los hijos de la mujer, sin lograrlo.

Las víctimas se presentaron esta mañana en la delegación departamental de la Policía Nacional para interponer la denuncia formal y solicitar que el delincuente permanezca detenido para evitar que continúe cometiendo actos ilícitos.



