Caponero resulta lesionado al fallarle frenos y volcarse en orillas en la Laguna de Apoyo

Con golpes en distintas partes del cuerpo resultó el señor Roger José Guerrero López, de 42 años, al accidentarse con la caponera que conducía en las orillas de la laguna de Apoyo, en Catarina, Masaya.

El accidente sucedió al mediodía de este viernes frente al hotel Laguna Beach en donde a Roger se le fueron los frenos de la caponera, y al perder el control, acabó volcándose.

El lesionado fue atendido por miembros de los Bomberos Unidos quienes lo trasladaron al Hospital Comandante Hilario Sánchez, de la ciudad de Masaya.