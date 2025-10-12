Capitalino se quita la vida un día antes de su cumpleaños número 29

Muerto en el interior de la casa donde vivía solo fue encontrado hoy domingo un joven de apellido Flores, de 28 años, en el barrio Los Ángeles, de Managua.

Hallan sin vida a joven en su casa de Managua

Vecinos relataron que el joven salía a tomar en las noches y luego regresaba a la casa donde su único acompañante era un perro que una tía le regaló hace tres años.

“Él estaba afectado por la soledad… creemos que andaba metido en drogas también… nuestro susto fue en la mañana cuando supimos que se había quitado la vida por la vía del ahorcamiento” dijo una vecina.

EN VISPERAS DE SU CUMPLEAÑOS

La fémina también relató que Flores cumpliría 29 años este lunes, y hoy domingo tenía previsto visitar a su hijo que hoy domingo cumplía un añito más de vida.

El ahora occiso tenía una hermana melliza y trabajaba en una tienda en el mercado oriental.

El único testigo del hecho fue su perro, quien por varias horas resguardó el cuerpo, impidiendo en varios momentos que la policía ingresara a la vivienda para realizar las debidas pesquisas del caso.

De momento se desconocen las causas que empujaron a Flores a privarse de la existencia.

