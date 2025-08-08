Capitalino escapa de la muerte tras recibir potente descarga eléctrica

Vivo de milagro quedó Yendri Osmar Munguía Úbeda de 25 años de edad, tras recibir una descarga cuando trataba de cortar con un alicate unos cables eléctricos que tomaron fuego.

El incidente se registró la tarde de ayer jueves, en el barrio 28 de Mayo en Managua.

Según Geisel Herrera Úbeda, esta es la tercera vez que su hermano y su abuelito corren el riesgo de morir quemados, pues el terreno aledaño a su casa lo han agarrado de basurero y a las personas irresponsables les da por pegarle fuego.

«Ya no aguantamos esa situación, hasta animales muertos llegan a tirar ahí, necesitamos que las autoridades tomen cartas en el asunto», dijo Geisel a Tu Nueva Radio Ya.

