Capitalino es encontrado sin vida en hamaca donde dormía en la Colonia Máximo Jérez

Inerte y en la hamaca en que se durmió anoche fue localizado esta mañana el señor Nelson José Rostrán Vivas, de 60 años de edad, presuntamente víctima de fulminante infarto al miocardio.

El lamentable hecho ocurrió de Llantasa dos andenes al sur y media arriba, en la vivienda F520 de la Colonia Máximo Jerez, Distrito Uno de Managua.

La señora Xiomara de los Ángeles Vivas, hermana de don Nelson José dijo a Tu Nueva Radio Ya que como de costumbre se levanta a las 4 de la mañana y al ver a su hermano acostado en la hamaca que ponía en el porche, le preguntó si no iba trabajar, pero al ver que no le respondió se acercó y vio que ya no era de esta vida.

“Le dije Nelson no vas a ir a trabajar, te va agarrar la tarde, porque él solo trabajaba de día como vigilante y ya desde muy temprano estaba listo para tomarse su café, desayunar y luego irse” expresó doña Xiomara.

Al lugar se hizo presente un equipo de la Policía Nacional, sin embargo las hijas de don Nelson José Rostrán Vivas, firmarían un acta de desistimiento para que el cuerpo no fuera trasladado al Instituto de Medicina Legal, ya que están consientes de que murrio por causas naturales, ya que padecía de diabetes lo que pudo derivar en el infarto que le apagó la vida.