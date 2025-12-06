Capitalina se priva de su existencia tras discutir con un amigo en Managua

La joven Alicia Valeska Monje Pérez, de 28 años, se privó de la vida mediante la asfixia mecánica por motivos que se desconocen en su casa situada de la iglesia Bethel dos andenes al lago en el barrio Milagro de Dios, Distrito V de Managua.

Pobladores del sector reportaron a Tu Nueva Radio Ya que los hechos sucedieron en horas tempranas de este sábado, luego de que la joven estuvo ingiriendo licor desde la noche anterior.

El cuerpo sin vida de Alicia fue encontrado por su padre José Francisco Monge Barrios quien de inmediato informó de los hechos a las autoridades policiales del Distrito, que se trasladaron al lugar a realizar las investigaciones correspondientes.

Según vecinos Alicia Valeska Monje era madre de dos hijos y sus funerales fueron realizados en el cementerio Puertas del Cielo, del barrio Milagro de Dios, la tarde del domingo 7 de diciembre.