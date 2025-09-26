Sucesos

Campesino que salió de su casa a realizar mandados es hallado muerto en Puerto Principe, Nueva Guinea

Por Quique GonCan
Lectura: Menos de un minuto(s)

Muerto por mano criminal fue encontrado este viernes el señor Isabel Calderón, de unos 45 años de edad, en un camino del poblado de Buena Vista, en Puerto Príncipe, Nueva Guinea, en el Caribe Sur de Nicaragua.

Según información preliminar y extraoficial del hecho, don Chabelo Calderón era oriundo de la comunidad Salvadorita, de donde salió a realizar unas diligencias hacia la comarca Buena Vista.

Se presume que en el trayecto se encontró con enemigos o delincuentes que lo mataron por causas desconocidas. El crimen es investigado por la policía.

Si te gustó, comparte
Deja tu comentario
Las Más leídas
© La Nueva Radio YA 2025

Todos los Derechos Reservados
Entretenimiento Digital S.A.
Managua, Nicaragua

Frecuencias: 600 KHZ AM y 99.1 FM
Dirección: Edificio Radio Sandino del Ministerio del Interior tres cuadras al Sur Managua, Nicaragua

Teléfonos: (505) 22707600
Whatsapp: (505) 87110456