Camión perforador de pozos es destruido por las llamas en comunidad de San Benito, en Tipitapa

Convertido en chatarra quedó un camión perforador de pozos al incendiarse en la comunidad de San Benito, localizada en el kilómetro 32 de la carretera norte, en el municipio de Tipitapa, la mañana de este viernes.

La perforadora de pozos color verde placas M 441-425 era propiedad de la empresa “Master Perforaciones” y era conducida por José Luis Obando Soriano, de 40 años.

Al lugar se presentaron miembros de los Bomberos Unidos a controlar las llamas y constataron que el incendio se originó al desprenderse una manguera de aceite hidráulico que cayó sobre el motor caliente al momento en que iban a hacer la perforación.