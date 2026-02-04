Furgón mata a vendedora de vigorón al prensarla contra una pared en Chinandega

En el hospital Mauricio Abdalá de Chinandega, falleció Ana Patricia Romero, debido a las graves lesiones que sufrió al ser prensada por un furgón contra una pared en El Guasaule jurisdicción del municipio de Somotillo, la tarde de hoy miércoles.

Hasta el momento se desconocen las circunstancias exactas en que ocurrió el accidente que cobró la vida de Ana Patricia, quien se ganaba el pan de cada día vendiendo vigorón.

Las autoridades de la Policía Nacional al conocer del caso se desplazaron al lugar para apresar al conductor del furgón, en tanto se determina la responsabilidad de los involucrados.