Camión le quita la vida a peatón que cruzó ebrio la vía en San Rafael del Norte

Un accidente de tránsito llevó luto y dolor a otra familia nicaragüense con la muerte de Romell Hernández Zeledón, de 40 años, en el departamento de Jinotega.

Cazadores de noticias informaron que el accidente ocurrió a las 4 de la mañana de este lunes en la comarca 4 Esquinas, kilómetro 181, en el municipio de San Rafael del Norte.

De acuerdo con los reportes, Romell Hernández cruzó la vía en estado de ebriedad de manera imprudente, cuando fue atropellado por un camión marca Hino color blanco placas M 332-511 conducido en su preferencia por Olver Blandón Castro, de 30 años.

