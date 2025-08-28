Camión «desmangado» atropella mortalmente a señor que acababa de bajar de un bus en Bonanza

De forma inmediata perdió la vida el señor Silvano Albino Espino Flores, de 52 años de edad, al ser atropellado por un camión en el municipio de Bonanza, Triángulo Minero, Caribe Norte.

Tragedia vial en Bonanza: atropellan a hombre de 52 años

La desgracia vial sucedió a las 6:30 de la mañana de este jueves frente a la terminal de buses, ubicada en el barrio 28 de mayo, de Bonanza.

Cazadores de noticias informaron que don Silvano se acaba de bajar de un bus de transporte colectivo procedente de Rosita, cuando fue impactado por un camión conducido a exceso de velocidad.

A causa del brutal impacto, don Silvano sufrió un trauma craneal severo y diversos golpes, que le impidieron sobrevivir.

El cuerpo del infortunado fue trasladado a la morgue del Hospital Esteban Jaen Serrano, de Bonanza, en espera de que sus familiares lleguen a reclamarlo.

Los reportes indican que además de causar la víctima fatal, el camión también le causó daños a una camioneta cerrada color rojo que se encontraba en el sector de la tragedia.

