Buscando la vida, leonés casi encuentra la muerte, al rozar con machete cable de alta tensión

En el hospital Oscar Danilo Rosales, de la ciudad de León, se encuentra con pronósticos reservados Víctor Alfonso Reyes Ramos, de 33 años, debido a las quemaduras que sufrió al rozar con un machete cables del tendido eléctrico.

El hecho ocurrió en una vivienda del barrio Pedro Roque, contiguo a la subsede de la alcaldía de Mina El Limón, en el departamento de León.

Cazadores de noticias informaron que Víctor Reyes había sido contratado por la señora Tatiana Centeno, para cortar las ramas de un árbol y cuando hacía su labor, su machete hizo contacto con una línea de alto voltaje.

Tras sufrir la descarga Víctor quedó colgado de las ramas gracias a que se había sujetado con una cuerda.

De ese lugar fue rescatado por los Bomberos que lo llevaron al centro de salud y luego fue enviado al hospital de León donde lucha por su vida.

