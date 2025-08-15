Buscan joven que desapareció luego de salir a buscar celular que le robaron en Bluefields

La joven Ana Laura González, de 18 años, desapareció desde el martes, luego de haber salido de la casa donde vivía con unas amigas en la ciudad de Bluefields, en busca de un celular que le robó una desconocida.

La muchacha es originaria de Muelle de los Bueyes, y llegó a Bluefields para vivir con una tía, pero hace mes y medio se fue a compartir vivienda con unas amigas.

El martes, debido a problemas de salud, Ana Laura acudió al Centro de Salud Juan Manuel Morales.

Una amiga dijo que cuando Ana esperaba ser canalizada en la unidad de salud, una desconocida le dijo que le iba a cuidarle su cartera.

Después de que terminaron de aplicarle el medicamento, la muchacha se durmió y al despertar descubrió que la desconocida le había robado su celular.

Tras regresar a la casa de sus amigas ese mismo día, cerca de las 4:00 de la tarde, Ana Laura decidió salir a buscar a la mujer, pero ya no regresó y desde entonces, no se tienen noticias de ella.

La joven estudiaba el cuarto año de secundaria en el Instituto Carl Rigby, su familia ya interpuso denuncia ante la Policía Nacional y solicita la colaboración ciudadana para encontrarla.