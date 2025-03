Buscan albañil que se hizo humo con 1,600 dólares en Jinotega

Por el delito de estafa es buscado el albañil Pedro Antonio Galeano Talavera, de 47 años, en la zona uno de San Sebastián de Yalí, Jinotega.

El caso fue denunciado por doña Lucía Centeno, quien le entregó 1,600 dólares a don Pedro, para que comprara materiales y le construyera un cuarto.

Horas después, el albañil se hizo humo del lugar y se bailó con los billetes, y de remate, no contesta las llamadas telefónicas.

“Quiero que me devuelva mis riales, que ya no me haga ningún trabajo” dijo enojada doña Lucía Centeno, quien tiene la esperanza de recuperar los 1,600 lolos que le dio al obrero de la construcción.