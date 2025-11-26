Buscan a pistoleros que aniquiló de un balazo a obrero agrícola en Río San Juan

De un balazo fue asesinado Bernardino Valle Rocha, de 34 años, a manos de un sujeto desconocido, en la comunidad Rosita, localizada en la Reserva Indio Maíz, en El Castillo, Río San Juan.

Versiones preliminares indican que los involucrados sostuvieron una riña por asuntos desconocidos, en la que el homicida sacó un arma y le disparó a Bernardino.

El balazo penetró por el hombro derecho y se alojó en el tórax de la víctima, causándole una muerte casi inmediata.

Autoridades policiales de El Castillo amplían las investigaciones del caso para dar con la identidad y paradero del homicida.