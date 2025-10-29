Buscan a joven con problemas mentales que desapareció hace tres semanas, en Madriz

El joven José Abraham Landero Vanegas se encuentra desaparecido desde hace 23 días y su familia está preocupada porque no han podido localizarlo.

José Abraham Landero Vanegas

Leonor del Carmen Landero dijo que su hermano es originario de San Juan de Río Coco, Madriz, sufre problemas mentales, pero nunca había desaparecido por lo que solicita ayuda de la población para encontrarlo.

La señora María Luisa Vanegas Zamora dijo que hasta este miércoles no sabían nada del paradero de su hijo por lo que solicitó que si alguien lo ha visto, por favor la llamen a los teléfonos 7767-3700 y 5799-0734 con Eveling Mejía.

