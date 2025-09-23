type here...
Sucesos

Buscan a endiablado sujeto por agredir con machete a señor de 67 años en Jinotega

Por Jhonny Martínez
Lectura: Menos de un minuto(s)

La policía de Jinotega busca “hasta debajo de las piedras” al sujeto Jeyson García Pérez, de 48 años, para que responda por el delito de lesiones graves, en la comarca La Virgen.

Según las investigaciones, Jeyson García llegó a la vivienda de don Nolasco Montoya González, de 67 años, tratando de agredirle a su hija Jackarely Montoya.

En el hecho, don Nolasco salió del inmueble en defensa de su hija, momento en que recibió un machetazo en la pierna derecha que le cercenó un dedo.

El lesionado fue trasladado al hospital Victoria Mota, de la ciudad de Jinotega, donde le realizaron varias puntadas para suturarle la herida de machete.

En tanto, el agresor huyó con rumbo desconocido para no ser capturado por las autoridades.

