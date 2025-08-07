31.7 C
Managua
jueves, agosto 7, 2025
Sucesos

Buscan a depravado que abusó de una ternera de 3 meses en El Sauce, León

Por Quique GonCan
Lectura: Menos de un minuto(s)

Agentes de la Policía Nacional investigan la identidad y paradero del degenerado que abusó sexualmente, de una ternera de 3 meses de nacida en una propiedad ubicada en el municipio de El Sauce, León.

El caso fue denunciado por el propietario del animal que se dio cuenta del aberrante hecho al encontrar la envoltura de un preservativo, y al notar sangrado en sus partes.

Enseguida la noticia se regó como pólvora encendida en las redes sociales con el propósito de identificar al degenerado por representar un peligro para la sociedad y para los animales.

La relación sexual entre un ser humano y un animal se conoce como zoofilia o bestialismo.

