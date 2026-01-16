Buscan a adolescente que desapareció hace 12 días en San Lucas, Madriz

La adolescente Yesmi Massiell Rodríguez Centeno, de 14 años, desapareció desde el pasado 4 de enero cuando salió de su casa en el municipio de San Lucas, hacia San Juan del Río Coco, departamento de Madriz.

La muchacha se fue a bordo de la unidad de transporte El Torito y desde ese entonces sus familiares no saben nada de su paradero.

Su padre informó que su hija que solo llevaba 200 córdobas y pidió a las personas que sepan de su paradero que por favor se lo informen al teléfono celular 5782-1756.