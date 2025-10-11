Bus se cruza de carril y arrolla a pareja de motociclistas en Managua

Un fuerte accidente se registró esta mañana en las inmediaciones de la Rotonda El Periodista, cuando un bus de la ruta 210, placas M 34-17, conducido por Dennis Sandoval, invadió carril y terminó impactando una motocicleta.

En el vehículo de dos ruedas viajaban Luis Javier Tellería y Karla Zamora, quienes resultaron con golpes en distintas partes del cuerpo tras ser arrastrados por la pesada unidad.

Al lugar se presentaron paramédicos que brindaron los primeros auxilios y trasladaron a la pareja a un centro asistencial. Testigos indicaron que el exceso de confianza del conductor del bus habría provocado el percance.