Bus de transporte colectivo le destroza pierna a señora de la tercera edad en Managua

La señora María Elsa Núñez Acosta, de 67 años, resultó con su pierna izquierda casi destrozada al pasarle la llanta delantera derecha de un bus de la ruta 101 de los semáforos del Restaurante El Madroño una cuadra abajo, frente a Villa Venezuela, Distrito VII de Managua.

Accidente de bus en Managua deja grave a María Núñez

El hecho ocurrió cuando doña María Núñez regresaba del colegio Inmaculada Concepción donde había ido a traer a dos nietos de 6 y 7 años, y al tratar de cruzar la calle por la parte delantera del bus, el conductor no la miró, la atropelló y su pierna izquierda quedó bajo la llanta.

Ella se dirigía hacia el Reparto López, y al cruzar por delante, el bus la golpea y queda debajo de la rueda, y ahí es donde la fregó, llevaba la pierna prácticamente cercenada, dijo Esteban Aguilar, testigo del accidente.

La señora Núñez Acosta fue llevada al hospital Alemán Nicaragüense “Carlos Marx”, donde sería operada para salvarle su miembro inferior ya que sufrió fractura expuesta, además de otra lesión en el pie derecho y politraumatismo.

