Brutal colisión de grúa contra rastra deja un lesionado grave, en Nindirí, Masaya

La colisión de un camión grúa en la parte trasera de una rastra ocurrida anoche en el sector de Los Potrillos, kilómetro 19 de la carretera Nindirí –Sabana Grande, dejó gravemente lesionado a Cristhian Alberto Montenegro, de 42 años.

Montenegro viajaba de copiloto en el camión grúa y fue rescatado por lugareños del interior de la cabina la cual quedó destruida a causa del brutal impacto.

Cristhian Montenegro fue llevado con múltiples golpes severos al Hospital Comandante Hilario Sánchez, en Masaya.

Presuntamente el accidente ocurrió cuando el conductor de la grúa perdió visibilidad debido al resplandor de luces LED de vehículos que circulaban en sentido contrario, impactando por la parte trasera la rastra que estaba parqueada.

Un lugareño indicó que el camión grúa circulaba a alta velocidad por lo que el conductor tampoco pudo maniobrar para evitar la colisión.