Borracho fallece por necio… ingresa a piscina sin permiso solamente para ahogarse en Masaya
Ahogado murió anoche el señor Mauricio Orlando Delgadillo Cajina, de 66 años, al meterse sin permiso a una piscina localizada en el sector conocido como Los Cocos, en la ciudad de Masaya.
Informes preliminares indican que don Mauricio llegó al lugar en estado de ebriedad y le dijo a un vigilante del lugar que quería entrar, pero como la piscina ni siquiera ha sido abierta al público, le negaron el acceso.
Sin embargo, el insistente hombre fue a dar vuelta por otro lado y logró ingresar a la piscina por un lugar no autorizado sin que los vigilantes se dieran cuenta y poco tiempo después lo encontraron sumergido.
Aunque los vigilantes sacaron a don Mauricio del fondo de la piscina y le aplicaron técnicas de reanimación, lamentablemente ya no tenía signos vitales, por lo que alertaron a la policía que investiga el caso.
La identificación del cuerpo de Mauricio Orlando Delgadillo Cajina fue hecha por sus familiares quienes llegaron al lugar.