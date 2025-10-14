Borracho fallece por necio… ingresa a piscina sin permiso solamente para ahogarse en Masaya

Ahogado murió anoche el señor Mauricio Orlando Delgadillo Cajina, de 66 años, al meterse sin permiso a una piscina localizada en el sector conocido como Los Cocos, en la ciudad de Masaya.

Hombre muere ahogado en piscina de Masaya, informe policial

Informes preliminares indican que don Mauricio llegó al lugar en estado de ebriedad y le dijo a un vigilante del lugar que quería entrar, pero como la piscina ni siquiera ha sido abierta al público, le negaron el acceso.

Sin embargo, el insistente hombre fue a dar vuelta por otro lado y logró ingresar a la piscina por un lugar no autorizado sin que los vigilantes se dieran cuenta y poco tiempo después lo encontraron sumergido.

Aunque los vigilantes sacaron a don Mauricio del fondo de la piscina y le aplicaron técnicas de reanimación, lamentablemente ya no tenía signos vitales, por lo que alertaron a la policía que investiga el caso.

La identificación del cuerpo de Mauricio Orlando Delgadillo Cajina fue hecha por sus familiares quienes llegaron al lugar.