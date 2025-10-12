Borracho desaparece arrastrado por corriente de río en Tipitapa
Un hombre, de identidad hasta el momento desconocida, desapareció al ser arrastrado por la corriente del rio Chirimoyo, en el municipio de Tipitapa, departamento de Managua.
Cazadores de noticias nos enviaron a nuestra línea WhatsApp 8711-0456, un video en donde se aprecia al hombre intentando cruzar el rio, pesé a las suplicas de su esposa que no lo hiciera. Segundos después el hombre es arrastrado por la corriente y desaparece.
Miembros de los bomberos de Tipitapa están en labores de búsqueda y rescate del desconocido, que al momento de su imprudencia andaba completamente borracho.