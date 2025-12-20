Borracho al volante se estrella contra monumento, en Granada

Con un trauma cerrado de tórax y fractura en la muñeca derecha resultó el motociclista Carlos Hernández Medina, de 32 años, después de conducir bien bolo y terminara impactando contra un punto fijo, en el barrio Escudo, en Granada.

Al momento del percance Hernández Medina se dirigía a su vivienda pero por el estado de ebriedad en el que conducía falseo e impactó contra un monumento.

Cruz Blanca lo traslado al hospital Amistad Japón hasta donde llegaron agentes de tránsito para imponer una multa por su acto irresponsable de manejar borracho, atentar contra su vida y la de otras personas.