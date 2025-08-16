Borracho al volante deja persona lesionada en barrio Cristo del Rosario, en Managua

La señora Miunek Cecilia Silva Poveda, de 33 años, resultó lesionada al ser atropellada por el vehículo Honda Civic color verde placas M 374 822, conducido por el borracho Joel Rigoberto García Menocal, de 19 años, en el barrio Cristo del Rosario, Distrito Dos de Managua.

Heylin Yinel Silva dijo que su hermana Miunek Cecilia estaba vendiendo elotes, entre otros productos, aprovechando las fiestas de Santo Domingo de Abajo, cuando Joel Rigoberto se la pasó llevando con todo y su venta.

“Ese irresponsable conducía de norte a sur. Primero se pasó llevando una moto que estaba parqueada, por lo que las personas le hicieron alto para que se detuviera, y como no hizo caso lo agredieron dentro del auto y le quebraron el vidrio del parabrisas”, explicó la mujer.

Heylin agregó que luego, tratando de escapar de sus agresores, el sujeto aceleró el vehículo y atropelló a la señora Miunek Silva y le destrozó su venta, y se detuvo hasta quedar embancado, al montarse con el auto sobre una motocicleta.

Debido a las lesiones sufridas, la señora Miunek Cecilia Silva Poveda fue llevada al hospital Antonio Lenin Fonseca para ser atendida de emergencia.

Mientras tanto, Joel García fue puesto bajo resguardo por agentes de la Policía quienes lo trasladaron a la delegación 2, donde además de estar pijeado, pasará 72 horas preso por conducir borracho.