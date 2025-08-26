type here...
Borrachito es sorprendido por la muerte en una calle de Managua

Por Quique GonCan
El tomador consuetudinario Sergio Antonio López Moreno de 45 años, conocido con el apodo de “Pelo” fue sorprendido por la muerte la tarde de este martes, exactamente, del Puente Larreynaga 2 cuadras abajo y media al sur, Managua.

“Acababa de comprar un fresco en la miscelánea La Familiar, se lo tomó y minutos después se desvaneció y empezó a vomitar la sangre”, dijo a Tu Nueva Radio Ya, nuestra informante cazadora de noticias, Keyla Padilla, habitante del barrio Larreynaga.

Sergio, deambulaba por esa zona empinando el codo, pero habitaba junto a sus familiares en el barrio Costa Rica.

Las autoridades de la Policía Nacional al conocer del caso se desplazaron al lugar para iniciar las investigaciones. En tanto, el cuerpo del infortunado fue trasladado al Instituto de Medicina Legal.

